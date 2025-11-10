Perps DAO Harga Hari Ini

Harga langsung Perps DAO (PERPS) hari ini ialah --, dengan 4.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PERPS kepada USD penukaran adalah -- setiap PERPS.

Perps DAO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 301,262, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B PERPS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PERPS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00577625, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PERPS dipindahkan +0.94% dalam sejam terakhir dan -10.73% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Perps DAO (PERPS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 301.26K$ 301.26K $ 301.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 301.26K$ 301.26K $ 301.26K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Perps DAO ialah $ 301.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PERPS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 301.26K.