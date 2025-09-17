PERQ (PERQ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01227992$ 0.01227992 $ 0.01227992 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.20% Perubahan Harga (1D) +13.66% Perubahan Harga (7D) -2.95% Perubahan Harga (7D) -2.95%

PERQ (PERQ) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PERQ didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PERQ sepanjang masa ialah $ 0.01227992, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PERQ telah berubah sebanyak +1.20% sejak sejam yang lalu, +13.66% dalam 24 jam dan -2.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PERQ (PERQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 308.16K$ 308.16K $ 308.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Bekalan Peredaran 582.65M 582.65M 582.65M Jumlah Bekalan 1,997,352,724.55638 1,997,352,724.55638 1,997,352,724.55638

Had Pasaran semasa PERQ ialah $ 308.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PERQ ialah 582.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1997352724.55638. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.06M.