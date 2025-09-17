Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00176057 24J Tinggi $ 0.00185939 Sepanjang Masa $ 0.210672 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) -3.74% Perubahan Harga (7D) +3.09%

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) harga masa nyata ialah $0.00176285. Sepanjang 24 jam yang lalu, FPFT didagangkan antara $ 0.00176057 rendah dan $ 0.00185939 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FPFT sepanjang masa ialah $ 0.210672, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FPFT telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, -3.74% dalam 24 jam dan +3.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 40.38K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 172.60K Bekalan Peredaran 22.91M Jumlah Bekalan 97,907,299.0

Had Pasaran semasa Peruvian National Football Team Fan Token ialah $ 40.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FPFT ialah 22.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 97907299.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 172.60K.