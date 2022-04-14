Tokenomik Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT)

Tokenomik Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT)

Lihat cerapan utama tentang Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Maklumat

The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.

FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions.

Survey and Events

FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform.

Loyalty Subscription

FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more.

E-Commerce

FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp.

Advantages

FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits.

Games and Quests

FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform.

Laman Web Rasmi:
https://www.fpfplay.com/

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 37.36K
$ 37.36K$ 37.36K
Jumlah Bekalan:
$ 97.91M
$ 97.91M$ 97.91M
Bekalan Edaran:
$ 22.91M
$ 22.91M$ 22.91M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 159.69K
$ 159.69K$ 159.69K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.210672
$ 0.210672$ 0.210672
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00163102
$ 0.00163102$ 0.00163102

Tokenomik Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FPFT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FPFT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FPFT, terokai FPFT harga langsung token!

FPFT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FPFT? Halaman ramalan harga FPFT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.