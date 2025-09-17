Lagi Mengenai PESTO

Pesto the Baby King Penguin Logo

Pesto the Baby King Penguin Harga (PESTO)

Tidak tersenarai

1 PESTO ke USD Harga Langsung:

$0.00037935
$0.00037935$0.00037935
+10.40%1D
USD
Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:44:47 (UTC+8)

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02946025
$ 0.02946025$ 0.02946025

$ 0
$ 0$ 0

+9.55%

+4.15%

+18.11%

+18.11%

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PESTO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PESTO sepanjang masa ialah $ 0.02946025, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PESTO telah berubah sebanyak +9.55% sejak sejam yang lalu, +4.15% dalam 24 jam dan +18.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Maklumat Pasaran

$ 379.28K
$ 379.28K$ 379.28K

--
----

$ 379.28K
$ 379.28K$ 379.28K

999.83M
999.83M 999.83M

999,829,958.980971
999,829,958.980971 999,829,958.980971

Had Pasaran semasa Pesto the Baby King Penguin ialah $ 379.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PESTO ialah 999.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999829958.980971. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 379.28K.

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Pesto the Baby King Penguin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Pesto the Baby King Penguin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Pesto the Baby King Penguin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Pesto the Baby King Penguin kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+4.15%
30 Hari$ 0+12.59%
60 Hari$ 0-41.77%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Pesto the Baby King Penguin (PESTO)

Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide!

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Sumber

Laman Web Rasmi

Pesto the Baby King Penguin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Pesto the Baby King Penguin (PESTO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Pesto the Baby King Penguin (PESTO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pesto the Baby King Penguin.

Semak Pesto the Baby King Penguin ramalan harga sekarang!

PESTO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Pesto the Baby King Penguin (PESTO)

Memahami tokenomik Pesto the Baby King Penguin (PESTO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PESTO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pesto the Baby King Penguin (PESTO)

Berapakah nilai Pesto the Baby King Penguin (PESTO) hari ini?
Harga langsung PESTO dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PESTO ke USD?
Harga semasa PESTO ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Pesto the Baby King Penguin?
Had pasaran untuk PESTO ialah $ 379.28K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PESTO?
Bekalan edaran PESTO ialah 999.83M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PESTO?
PESTO mencapai harga ATH sebanyak 0.02946025 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PESTO?
PESTO melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan PESTO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PESTOialah -- USD.
Adakah PESTO akan naik lebih tinggi tahun ini?
PESTO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PESTOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
