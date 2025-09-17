Petals (PTS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00409823$ 0.00409823 $ 0.00409823 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +6.71% Perubahan Harga (1D) +12.82% Perubahan Harga (7D) +4.42% Perubahan Harga (7D) +4.42%

Petals (PTS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PTS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PTS sepanjang masa ialah $ 0.00409823, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PTS telah berubah sebanyak +6.71% sejak sejam yang lalu, +12.82% dalam 24 jam dan +4.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Petals (PTS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 63.37K$ 63.37K $ 63.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 448.61K$ 448.61K $ 448.61K Bekalan Peredaran 14.12B 14.12B 14.12B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Petals ialah $ 63.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PTS ialah 14.12B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 448.61K.