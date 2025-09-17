Petcoin (PET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.04081198$ 0.04081198 $ 0.04081198 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Petcoin (PET) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PET didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PET sepanjang masa ialah $ 0.04081198, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PET telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Petcoin (PET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.03K$ 11.03K $ 11.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.52K$ 17.52K $ 17.52K Bekalan Peredaran 91.08M 91.08M 91.08M Jumlah Bekalan 144,655,937.0 144,655,937.0 144,655,937.0

Had Pasaran semasa Petcoin ialah $ 11.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PET ialah 91.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 144655937.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.52K.