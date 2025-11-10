PETRO PENGUINS Harga Hari Ini

Harga langsung PETRO PENGUINS (PENGO) hari ini ialah $ 0.00421553, dengan 8.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PENGO kepada USD penukaran adalah $ 0.00421553 setiap PENGO.

PETRO PENGUINS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,239,708, dengan bekalan edaran sebanyak 999.99M PENGO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PENGO didagangkan antara $ 0.0038429 (rendah) dan $ 0.00454655 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00771213, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00346029.

Dalam prestasi jangka pendek, PENGO dipindahkan -0.43% dalam sejam terakhir dan -26.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PETRO PENGUINS (PENGO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.24M$ 4.24M $ 4.24M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.24M$ 4.24M $ 4.24M Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,985,324.588702 999,985,324.588702 999,985,324.588702

