PetsNa Harga Hari Ini

Harga langsung PetsNa ($PETSNA) hari ini ialah $ 0.00048951, dengan 11.31% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $PETSNA kepada USD penukaran adalah $ 0.00048951 setiap $PETSNA.

PetsNa kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 489,507, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M $PETSNA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $PETSNA didagangkan antara $ 0.00037402 (rendah) dan $ 0.00051364 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.298053, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00022772.

Dalam prestasi jangka pendek, $PETSNA dipindahkan +1.56% dalam sejam terakhir dan +12.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PetsNa ($PETSNA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 489.51K$ 489.51K $ 489.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 489.51K$ 489.51K $ 489.51K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,905.624149 999,999,905.624149 999,999,905.624149

Had Pasaran semasa PetsNa ialah $ 489.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $PETSNA ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999905.624149. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 489.51K.