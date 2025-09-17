PettAI (AIP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0022776 $ 0.0022776 $ 0.0022776 24J Rendah $ 0.00263115 $ 0.00263115 $ 0.00263115 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0022776$ 0.0022776 $ 0.0022776 24J Tinggi $ 0.00263115$ 0.00263115 $ 0.00263115 Sepanjang Masa $ 0.04323201$ 0.04323201 $ 0.04323201 Harga Terendah $ 0.00131947$ 0.00131947 $ 0.00131947 Perubahan Harga (1J) -0.50% Perubahan Harga (1D) -12.47% Perubahan Harga (7D) -17.18% Perubahan Harga (7D) -17.18%

PettAI (AIP) harga masa nyata ialah $0.00228629. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIP didagangkan antara $ 0.0022776 rendah dan $ 0.00263115 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIP sepanjang masa ialah $ 0.04323201, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00131947.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIP telah berubah sebanyak -0.50% sejak sejam yang lalu, -12.47% dalam 24 jam dan -17.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PettAI (AIP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 656.57K$ 656.57K $ 656.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 960.46K$ 960.46K $ 960.46K Bekalan Peredaran 285.72M 285.72M 285.72M Jumlah Bekalan 417,964,278.2866134 417,964,278.2866134 417,964,278.2866134

Had Pasaran semasa PettAI ialah $ 656.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIP ialah 285.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 417964278.2866134. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 960.46K.