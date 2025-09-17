Petunia (PETUNIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00651603$ 0.00651603 $ 0.00651603 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.69% Perubahan Harga (1D) +2.31% Perubahan Harga (7D) +23.59% Perubahan Harga (7D) +23.59%

Petunia (PETUNIA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PETUNIA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PETUNIA sepanjang masa ialah $ 0.00651603, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PETUNIA telah berubah sebanyak +0.69% sejak sejam yang lalu, +2.31% dalam 24 jam dan +23.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Petunia (PETUNIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 126.06K$ 126.06K $ 126.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 126.06K$ 126.06K $ 126.06K Bekalan Peredaran 999.87M 999.87M 999.87M Jumlah Bekalan 999,874,417.0 999,874,417.0 999,874,417.0

Had Pasaran semasa Petunia ialah $ 126.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PETUNIA ialah 999.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999874417.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 126.06K.