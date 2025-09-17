Lagi Mengenai PEW

Pew Pew Logo

Pew Pew Harga (PEW)

Tidak tersenarai

1 PEW ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Pew Pew (PEW) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:47:43 (UTC+8)

Pew Pew (PEW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Pew Pew (PEW) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEW didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEW sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEW telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pew Pew (PEW) Maklumat Pasaran

$ 11.71K
$ 11.71K$ 11.71K

--
----

$ 11.71K
$ 11.71K$ 11.71K

896.60M
896.60M 896.60M

896,602,871.080112
896,602,871.080112 896,602,871.080112

Had Pasaran semasa Pew Pew ialah $ 11.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEW ialah 896.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 896602871.080112. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.71K.

Pew Pew (PEW) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Pew Pew kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Pew Pew kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Pew Pew kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Pew Pew kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0+2.88%
60 Hari$ 0+11.64%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Pew Pew (PEW)

PEW isn’t your average memecoin. Born from the chaos of 4chan culture and sci-fi vibes, OG meme confirmed by many. PEW PEW is a movement, not just a meme coin. The energy, the drive—it’s all here. And let’s not forget: Elon Musk’s “pew pew” Starlink tweet has set the stage. 🛰⚡️ The connection to meme culture and 4chan’s leetspeak pew pew legacy gives us a unique edge. Because this is the moment where legends are made. Let’s turn up the heat and take this to the next level.

Pew Pew (PEW) Sumber

Laman Web Rasmi

Pew Pew Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Pew Pew (PEW) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Pew Pew (PEW) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pew Pew.

Semak Pew Pew ramalan harga sekarang!

PEW kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Pew Pew (PEW)

Memahami tokenomik Pew Pew (PEW) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PEW dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pew Pew (PEW)

Berapakah nilai Pew Pew (PEW) hari ini?
Harga langsung PEW dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PEW ke USD?
Harga semasa PEW ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Pew Pew?
Had pasaran untuk PEW ialah $ 11.71K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PEW?
Bekalan edaran PEW ialah 896.60M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PEW?
PEW mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PEW?
PEW melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan PEW?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PEWialah -- USD.
Adakah PEW akan naik lebih tinggi tahun ini?
PEW mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PEWramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.