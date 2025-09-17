Pew4Sol (PEW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02064497$ 0.02064497 $ 0.02064497 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.64% Perubahan Harga (1D) -0.95% Perubahan Harga (7D) +5.99% Perubahan Harga (7D) +5.99%

Pew4Sol (PEW) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEW didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEW sepanjang masa ialah $ 0.02064497, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEW telah berubah sebanyak -0.64% sejak sejam yang lalu, -0.95% dalam 24 jam dan +5.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pew4Sol (PEW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 59.76K$ 59.76K $ 59.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 59.76K$ 59.76K $ 59.76K Bekalan Peredaran 250.71M 250.71M 250.71M Jumlah Bekalan 250,708,091.01 250,708,091.01 250,708,091.01

Had Pasaran semasa Pew4Sol ialah $ 59.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEW ialah 250.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 250708091.01. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 59.76K.