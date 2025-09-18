pewpew (PEWPEW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.41% Perubahan Harga (7D) +7.46% Perubahan Harga (7D) +7.46%

pewpew (PEWPEW) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEWPEW didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEWPEW sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEWPEW telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.41% dalam 24 jam dan +7.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

pewpew (PEWPEW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.45K$ 9.45K $ 9.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.45K$ 9.45K $ 9.45K Bekalan Peredaran 997.83M 997.83M 997.83M Jumlah Bekalan 997,827,094.230146 997,827,094.230146 997,827,094.230146

Had Pasaran semasa pewpew ialah $ 9.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEWPEW ialah 997.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997827094.230146. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.45K.