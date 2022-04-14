Tokenomik Phantom GhostDOG (PHANT)
Phantom GhostDOG (PHANT) Maklumat
Phantom GhostDOG $PHANT is a play on the original Kaspa whitepaper "Phantom GhostDAG," and is a KRC20 inscription based meme token intending to educate the public on the novel technology associated with Kaspa. $PHANT is the digital spirit animal mascot of the Kaspa blockDAG. Phantom GhostDOG is a gateway meme that will bring meme degens to the Kaspa ecosystem. Come for the memes and stay for the education!
Phantom GhostDOG (PHANT) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Phantom GhostDOG (PHANT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Phantom GhostDOG (PHANT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Phantom GhostDOG (PHANT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PHANT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PHANT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik PHANT, terokai PHANT harga langsung token!
PHANT Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju PHANT? Halaman ramalan harga PHANT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.