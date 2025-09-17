Phantom Staked SOL (PSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 239.04 $ 239.04 $ 239.04 24J Rendah $ 248.13 $ 248.13 $ 248.13 24J Tinggi 24J Rendah $ 239.04$ 239.04 $ 239.04 24J Tinggi $ 248.13$ 248.13 $ 248.13 Sepanjang Masa $ 256.57$ 256.57 $ 256.57 Harga Terendah $ 128.71$ 128.71 $ 128.71 Perubahan Harga (1J) -0.07% Perubahan Harga (1D) +0.97% Perubahan Harga (7D) +9.87% Perubahan Harga (7D) +9.87%

Phantom Staked SOL (PSOL) harga masa nyata ialah $243.39. Sepanjang 24 jam yang lalu, PSOL didagangkan antara $ 239.04 rendah dan $ 248.13 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PSOL sepanjang masa ialah $ 256.57, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 128.71.

Dari segi prestasi jangka pendek, PSOL telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, +0.97% dalam 24 jam dan +9.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Phantom Staked SOL (PSOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 159.76M$ 159.76M $ 159.76M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 159.76M$ 159.76M $ 159.76M Bekalan Peredaran 656.42K 656.42K 656.42K Jumlah Bekalan 656,416.441615503 656,416.441615503 656,416.441615503

Had Pasaran semasa Phantom Staked SOL ialah $ 159.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PSOL ialah 656.42K, dengan jumlah bekalan sebanyak 656416.441615503. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 159.76M.