Pharaoh (PHAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 309.59 $ 309.59 $ 309.59 24J Rendah $ 328.93 $ 328.93 $ 328.93 24J Tinggi 24J Rendah $ 309.59$ 309.59 $ 309.59 24J Tinggi $ 328.93$ 328.93 $ 328.93 Sepanjang Masa $ 1,162.83$ 1,162.83 $ 1,162.83 Harga Terendah $ 21.83$ 21.83 $ 21.83 Perubahan Harga (1J) +0.36% Perubahan Harga (1D) -1.22% Perubahan Harga (7D) -3.63% Perubahan Harga (7D) -3.63%

Pharaoh (PHAR) harga masa nyata ialah $311.76. Sepanjang 24 jam yang lalu, PHAR didagangkan antara $ 309.59 rendah dan $ 328.93 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PHAR sepanjang masa ialah $ 1,162.83, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 21.83.

Dari segi prestasi jangka pendek, PHAR telah berubah sebanyak +0.36% sejak sejam yang lalu, -1.22% dalam 24 jam dan -3.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pharaoh (PHAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.72M$ 5.72M $ 5.72M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 45.97M$ 45.97M $ 45.97M Bekalan Peredaran 18.33K 18.33K 18.33K Jumlah Bekalan 147,304.3277714792 147,304.3277714792 147,304.3277714792

Had Pasaran semasa Pharaoh ialah $ 5.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PHAR ialah 18.33K, dengan jumlah bekalan sebanyak 147304.3277714792. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.97M.