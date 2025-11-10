Pharaoh Liquid Staking Token Harga Hari Ini

Harga langsung Pharaoh Liquid Staking Token (P33) hari ini ialah $ 0.0312475, dengan 1.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa P33 kepada USD penukaran adalah $ 0.0312475 setiap P33.

Pharaoh Liquid Staking Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,222,734, dengan bekalan edaran sebanyak 293.52M P33. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, P33 didagangkan antara $ 0.03088439 (rendah) dan $ 0.03201815 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04540733, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02856917.

Dalam prestasi jangka pendek, P33 dipindahkan -0.72% dalam sejam terakhir dan -16.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.22M$ 9.22M $ 9.22M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.22M$ 9.22M $ 9.22M Bekalan Peredaran 293.52M 293.52M 293.52M Jumlah Bekalan 293,523,255.4112216 293,523,255.4112216 293,523,255.4112216

