Tokenomik Pharaoh Liquid Staking Token (P33)

Lihat cerapan utama tentang Pharaoh Liquid Staking Token (P33), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:12:05 (UTC+8)
USD

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pharaoh Liquid Staking Token (P33), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 9.15M
$ 9.15M
Jumlah Bekalan:
$ 293.53M
$ 293.53M
Bekalan Edaran:
$ 293.53M
$ 293.53M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 9.15M
$ 9.15M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04540733
$ 0.04540733
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.02856917
$ 0.02856917
Harga Semasa:
$ 0.03120301
$ 0.03120301

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Maklumat

Pharaoh is a concentrated liquidity layer and exchange built on the Avalanche C-Chain, powered by the latest metaDEX x(3,3) methodology—a more fluid and accessible version of the popular ve(3,3) model. Pharaoh is built on Ramses V3 Core, which is based on Uniswap V3, with several enhancements. These improvements include dynamic system and protocol fee mechanisms and x(3,3). Ramses V3 Core also introduces a new accounting system to track how much active liquidity each concentrated liquidity position provides.

Laman Web Rasmi:
https://phar.gg

Tokenomik Pharaoh Liquid Staking Token (P33): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Pharaoh Liquid Staking Token (P33) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token P33 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token P33 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik P33, terokai P33 harga langsung token!

P33 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju P33? Halaman ramalan harga P33 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi