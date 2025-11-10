Tokenomik Pharaoh Liquid Staking Token (P33)
Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pharaoh Liquid Staking Token (P33), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Pharaoh Liquid Staking Token (P33) Maklumat
Pharaoh is a concentrated liquidity layer and exchange built on the Avalanche C-Chain, powered by the latest metaDEX x(3,3) methodology—a more fluid and accessible version of the popular ve(3,3) model. Pharaoh is built on Ramses V3 Core, which is based on Uniswap V3, with several enhancements. These improvements include dynamic system and protocol fee mechanisms and x(3,3). Ramses V3 Core also introduces a new accounting system to track how much active liquidity each concentrated liquidity position provides.
Tokenomik Pharaoh Liquid Staking Token (P33): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Pharaoh Liquid Staking Token (P33) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token P33 yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token P33 yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik P33, terokai P33 harga langsung token!
P33 Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju P33? Halaman ramalan harga P33 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian