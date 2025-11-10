Pharmachain AI Harga Hari Ini

Harga langsung Pharmachain AI (PHAI) hari ini ialah --, dengan 2.85% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PHAI kepada USD penukaran adalah -- setiap PHAI.

Pharmachain AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 98,720, dengan bekalan edaran sebanyak 166.50M PHAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PHAI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00142306, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PHAI dipindahkan -0.93% dalam sejam terakhir dan -22.21% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Pharmachain AI (PHAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 98.72K$ 98.72K $ 98.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 592.91K$ 592.91K $ 592.91K Bekalan Peredaran 166.50M 166.50M 166.50M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Pharmachain AI ialah $ 98.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PHAI ialah 166.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 592.91K.