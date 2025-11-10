BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Pharmachain AI langsung hari ini ialah 0 USD.PHAI modal pasaran ialah 98,720 USD. Jejaki masa nyata PHAI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Pharmachain AI langsung hari ini ialah 0 USD.PHAI modal pasaran ialah 98,720 USD. Jejaki masa nyata PHAI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai PHAI

Maklumat Harga PHAI

Apakah PHAI

Kertas putih PHAI

Laman Web Rasmi PHAI

Tokenomik PHAI

Ramalan Harga PHAI

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Pharmachain AI Logo

Pharmachain AI Harga (PHAI)

Tidak tersenarai

1 PHAI ke USD Harga Langsung:

$0.00059291
$0.00059291$0.00059291
+2.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Pharmachain AI (PHAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:47:31 (UTC+8)

Pharmachain AI Harga Hari Ini

Harga langsung Pharmachain AI (PHAI) hari ini ialah --, dengan 2.85% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PHAI kepada USD penukaran adalah -- setiap PHAI.

Pharmachain AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 98,720, dengan bekalan edaran sebanyak 166.50M PHAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PHAI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00142306, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PHAI dipindahkan -0.93% dalam sejam terakhir dan -22.21% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Pharmachain AI (PHAI) Maklumat Pasaran

$ 98.72K
$ 98.72K$ 98.72K

--
----

$ 592.91K
$ 592.91K$ 592.91K

166.50M
166.50M 166.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Pharmachain AI ialah $ 98.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PHAI ialah 166.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 592.91K.

Pharmachain AI Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00142306
$ 0.00142306$ 0.00142306

$ 0
$ 0$ 0

-0.93%

+2.85%

-22.21%

-22.21%

Pharmachain AI (PHAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Pharmachain AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Pharmachain AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Pharmachain AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Pharmachain AI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.85%
30 Hari$ 0+32.54%
60 Hari$ 0-34.28%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Pharmachain AI

Pharmachain AI (PHAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PHAI pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Pharmachain AI (PHAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Pharmachain AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Pharmachain AI yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk PHAI ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Pharmachain AI Ramalan Harga.

Apakah itu Pharmachain AI (PHAI)

Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur.

The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030.

The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people.

It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people.

Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity.

The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire.

Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19.

Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds.

However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it.

Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted:

“Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Pharmachain AI (PHAI) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pharmachain AI

Berapakah nilai 1 Pharmachain AI pada tahun 2030?
Jika Pharmachain AI berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Pharmachain AI berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:47:31 (UTC+8)

Pharmachain AI (PHAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Pharmachain AI

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04740
$0.04740$0.04740

+137.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1318
$0.1318$0.1318

+38.73%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000004439
$0.000004439$0.000004439

+70.73%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1318
$0.1318$0.1318

+38.73%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00397
$0.00397$0.00397

+32.33%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013316
$0.013316$0.013316

+31.52%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000001899
$0.0000001899$0.0000001899

+46.07%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.