PHDKitty (PHDKITTY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.13% Perubahan Harga (1D) -2.43% Perubahan Harga (7D) -14.04%

PHDKitty (PHDKITTY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PHDKITTY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PHDKITTY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PHDKITTY telah berubah sebanyak -1.13% sejak sejam yang lalu, -2.43% dalam 24 jam dan -14.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PHDKitty (PHDKITTY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.48K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.48K Bekalan Peredaran 999.43M Jumlah Bekalan 999,433,103.48775

Had Pasaran semasa PHDKitty ialah $ 28.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PHDKITTY ialah 999.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999433103.48775. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.48K.