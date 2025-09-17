Phicoin (PHI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00187596 24J Tinggi $ 0.001996 Sepanjang Masa $ 0.02679996 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.22% Perubahan Harga (1D) -5.41% Perubahan Harga (7D) -5.11%

Phicoin (PHI) harga masa nyata ialah $0.00188756. Sepanjang 24 jam yang lalu, PHI didagangkan antara $ 0.00187596 rendah dan $ 0.001996 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PHI sepanjang masa ialah $ 0.02679996, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PHI telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, -5.41% dalam 24 jam dan -5.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Phicoin (PHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 397.40K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 397.40K Bekalan Peredaran 210.84M Jumlah Bekalan 210,837,920.0

Had Pasaran semasa Phicoin ialah $ 397.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PHI ialah 210.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 210837920.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 397.40K.