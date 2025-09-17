Lagi Mengenai PHILL

Phill Logo

Phill Harga (PHILL)

Tidak tersenarai

1 PHILL ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
USD
Phill (PHILL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:47:56 (UTC+8)

Phill (PHILL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00153573
$ 0.00153573$ 0.00153573

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.40%

+4.33%

+4.33%

Phill (PHILL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PHILL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PHILL sepanjang masa ialah $ 0.00153573, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PHILL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.40% dalam 24 jam dan +4.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Phill (PHILL) Maklumat Pasaran

$ 32.01K
$ 32.01K$ 32.01K

--
----

$ 32.01K
$ 32.01K$ 32.01K

998.14M
998.14M 998.14M

998,135,472.995964
998,135,472.995964 998,135,472.995964

Had Pasaran semasa Phill ialah $ 32.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PHILL ialah 998.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998135472.995964. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.01K.

Phill (PHILL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Phill kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Phill kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Phill kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Phill kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.40%
30 Hari$ 0+17.49%
60 Hari$ 0-9.96%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Phill (PHILL)

Phil is the Binance mascot, introduced in 2023 as a stylized version of the Binance logo, with added features like hair and facial expressions. This move is part of Binance's effort to humanize its brand and make cryptocurrency more approachable, especially for newcomers. As one of the largest global crypto exchanges, Binance recognized the need to connect with a broader audience and break down the complexity of crypto. Phil was designed to make the space feel less intimidating and more welcoming. The mascot simplifies the Binance logo, giving it a friendly and relatable appearance. Phil’s design aims to ease concerns for new users, offering a fun and approachable symbol in a market often seen as volatile and complex. This is part of a broader trend in the industry where exchanges and projects are using meme culture and playful branding to attract newcomers and demystify crypto. Phil is also central to Binance’s community engagement efforts. By leveraging social media and interactive campaigns, the mascot helps foster a sense of connection and inclusivity among users, whether they are beginners or seasoned traders. Phil encourages interaction and creates a more welcoming environment for anyone exploring digital assets. In summary, Phil is more than just a mascot—it's a strategic tool to make crypto more accessible. With its friendly design and community focus, Phil embodies Binance's commitment to attracting new users, educating them, and creating a more approachable and inclusive crypto experience.

Phill (PHILL) Sumber

Laman Web Rasmi

Phill Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Phill (PHILL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Phill (PHILL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Phill.

Semak Phill ramalan harga sekarang!

PHILL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Phill (PHILL)

Memahami tokenomik Phill (PHILL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PHILL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Phill (PHILL)

Berapakah nilai Phill (PHILL) hari ini?
Harga langsung PHILL dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PHILL ke USD?
Harga semasa PHILL ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Phill?
Had pasaran untuk PHILL ialah $ 32.01K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PHILL?
Bekalan edaran PHILL ialah 998.14M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PHILL?
PHILL mencapai harga ATH sebanyak 0.00153573 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PHILL?
PHILL melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan PHILL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PHILLialah -- USD.
Adakah PHILL akan naik lebih tinggi tahun ini?
PHILL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PHILLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
