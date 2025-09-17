Apakah itu PHOENIX (PHX)

Phoenix is a hyper deflationary protocol built on top of Inferno and functions as a staking whale in three separate Titanx projects: Blaze, Flux, and Titanx. Rewards received are used to maintain the stakes and fuel the Phoenix buy&burn. This buy&burn will route through Inferno first before buying Phoenix off market. The Phoenix brought off market is split 50/50: half is burnt, and half is sent to an auction balance where 1% of the balance is auctioned off daily for Titanx. Titanx received is recycled back into Phoenix. The Staking Trinity Phoenix will have partial ownership in three staking protocols. The rewards received will be split between maintaining the stakes and fueling the Phoenix buy&burn / buy&bid. Titanx stake- 20% of all Titanx that enters Phoenix through the mint phase will be max staked. Flux stake- 28% of all Titanx that enters Phoenix through the mint phase will first buy Inferno before buying Flux to be max staked. Blaze stake- 9% of all Titanx that enters Phoenix during the mint phase will first buy Inferno before buying Blaze to be max staked. For the first 110 days 100% of rewards received will be reinvested to grow the stake. Daily auctions Whenever the Phoenix buy smart contract is triggered by a user Titanx will buy Inferno before buying Phoenix. The Phoenix brought is split 50/50: 50% will be burnt. 50% will be sent to an auction balance. Starting after the mint phase perpetual auctions will commence with 1% of this balance being up for grabs in return for Titanx. The Titanx received will be recycled back into the Phoenix buy smart contract and will also be used to further support the three stakes.

Tokenomik PHOENIX (PHX)

Memahami tokenomik PHOENIX (PHX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PHX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PHOENIX (PHX) Berapakah nilai PHOENIX (PHX) hari ini? Harga langsung PHX dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PHX ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa PHX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran PHOENIX? Had pasaran untuk PHX ialah $ 48.51K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PHX? Bekalan edaran PHX ialah 304.54B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PHX? PHX mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PHX? PHX melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan PHX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PHXialah -- USD . Adakah PHX akan naik lebih tinggi tahun ini? PHX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PHXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

