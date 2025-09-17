Apakah itu Phoenix Blockchain (PHX)

Phoenix Blockchain (PHX), launched in November 2021, stands as a pioneering force in the cryptocurrency utility space, backed by a robust team of over 50 collaborators and a vibrant volunteer community. Designed as an all-encompassing blockchain solution, PHX addresses the need for a platform that is both inclusive and efficient. Its defining feature is the extremely low transaction fees, which significantly lower the barrier to entry and foster an environment where innovation and creativity can thrive. This approach positions PHX as an accessible and appealing option for a wide range of users, setting it apart in the competitive blockchain ecosystem. The PHX ecosystem is set to expand with the launch of key platforms that promise to enrich user experience and drive widespread adoption. FireSea, an NFT marketplace, will offer creators and artists a dynamic space to trade and display digital assets. Meanwhile, FireSwap, a decentralized exchange and token marketplace, aims to redefine token trading with its user-friendly and secure environment. Additionally, FireSwag, a merchandise store, will further engage the community and strengthen the PHX brand presence. These strategic developments underscore PHX's commitment to creating a comprehensive, low cost, and user-focused blockchain environment.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Phoenix Blockchain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Phoenix Blockchain (PHX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Phoenix Blockchain (PHX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Phoenix Blockchain.

Semak Phoenix Blockchain ramalan harga sekarang!

PHX kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Phoenix Blockchain (PHX)

Memahami tokenomik Phoenix Blockchain (PHX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PHX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Phoenix Blockchain (PHX) Berapakah nilai Phoenix Blockchain (PHX) hari ini? Harga langsung PHX dalam USD ialah 0.00625097 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PHX ke USD? $ 0.00625097 . Lihat Harga semasa PHX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Phoenix Blockchain? Had pasaran untuk PHX ialah $ 47.91K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PHX? Bekalan edaran PHX ialah 7.67M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PHX? PHX mencapai harga ATH sebanyak 1.45 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PHX? PHX melihat harga ATL sebanyak 0.00145453 USD . Berapakah jumlah dagangan PHX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PHXialah -- USD . Adakah PHX akan naik lebih tinggi tahun ini? PHX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PHXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Phoenix Blockchain (PHX) Kemas Kini Industri Penting