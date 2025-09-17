Phoenixcoin (PXC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01282887 $ 0.01282887 $ 0.01282887 24J Rendah $ 0.01641381 $ 0.01641381 $ 0.01641381 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01282887$ 0.01282887 $ 0.01282887 24J Tinggi $ 0.01641381$ 0.01641381 $ 0.01641381 Sepanjang Masa $ 0.102731$ 0.102731 $ 0.102731 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -20.59% Perubahan Harga (7D) -4.13% Perubahan Harga (7D) -4.13%

Phoenixcoin (PXC) harga masa nyata ialah $0.01283286. Sepanjang 24 jam yang lalu, PXC didagangkan antara $ 0.01282887 rendah dan $ 0.01641381 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PXC sepanjang masa ialah $ 0.102731, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PXC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -20.59% dalam 24 jam dan -4.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Phoenixcoin (PXC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Bekalan Peredaran 92.69M 92.69M 92.69M Jumlah Bekalan 92,693,784.0 92,693,784.0 92,693,784.0

Had Pasaran semasa Phoenixcoin ialah $ 1.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PXC ialah 92.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 92693784.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.19M.