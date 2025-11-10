Photon Harga Hari Ini

Harga langsung Photon (PHOTON) hari ini ialah $ 0.246904, dengan 0.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PHOTON kepada USD penukaran adalah $ 0.246904 setiap PHOTON.

Photon kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 442,371, dengan bekalan edaran sebanyak 1.79M PHOTON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PHOTON didagangkan antara $ 0.22701 (rendah) dan $ 0.252829 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.679355, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.03011794.

Dalam prestasi jangka pendek, PHOTON dipindahkan +0.30% dalam sejam terakhir dan -24.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Photon (PHOTON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 442.37K$ 442.37K $ 442.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M Bekalan Peredaran 1.79M 1.79M 1.79M Jumlah Bekalan 8,967,492.0 8,967,492.0 8,967,492.0

Had Pasaran semasa Photon ialah $ 442.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PHOTON ialah 1.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8967492.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.21M.