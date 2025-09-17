Phteven (PHTEVE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00340527$ 0.00340527 $ 0.00340527 Harga Terendah $ 0.00002013$ 0.00002013 $ 0.00002013 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +4.87% Perubahan Harga (7D) +4.87%

Phteven (PHTEVE) harga masa nyata ialah $0.00004569. Sepanjang 24 jam yang lalu, PHTEVE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PHTEVE sepanjang masa ialah $ 0.00340527, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002013.

Dari segi prestasi jangka pendek, PHTEVE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +4.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Phteven (PHTEVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 45.69K$ 45.69K $ 45.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 45.69K$ 45.69K $ 45.69K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Phteven ialah $ 45.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PHTEVE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.69K.