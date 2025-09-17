Phuture (PHTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00397039 $ 0.00397039 $ 0.00397039 24J Rendah $ 0.00468065 $ 0.00468065 $ 0.00468065 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00397039$ 0.00397039 $ 0.00397039 24J Tinggi $ 0.00468065$ 0.00468065 $ 0.00468065 Sepanjang Masa $ 0.994097$ 0.994097 $ 0.994097 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.06% Perubahan Harga (1D) +8.60% Perubahan Harga (7D) +7.76% Perubahan Harga (7D) +7.76%

Phuture (PHTR) harga masa nyata ialah $0.00437313. Sepanjang 24 jam yang lalu, PHTR didagangkan antara $ 0.00397039 rendah dan $ 0.00468065 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PHTR sepanjang masa ialah $ 0.994097, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PHTR telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, +8.60% dalam 24 jam dan +7.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Phuture (PHTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 272.64K$ 272.64K $ 272.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 437.49K$ 437.49K $ 437.49K Bekalan Peredaran 62.32M 62.32M 62.32M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Phuture ialah $ 272.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PHTR ialah 62.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 437.49K.