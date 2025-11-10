Physical Gold Harga Hari Ini

Harga langsung Physical Gold (GOLD) hari ini ialah $ 0.00004942, dengan 4.74% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GOLD kepada USD penukaran adalah $ 0.00004942 setiap GOLD.

Physical Gold kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 49,373, dengan bekalan edaran sebanyak 998.96M GOLD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOLD didagangkan antara $ 0.00004694 (rendah) dan $ 0.00004947 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00168629, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003885.

Dalam prestasi jangka pendek, GOLD dipindahkan +0.33% dalam sejam terakhir dan -12.42% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Physical Gold (GOLD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 49.37K$ 49.37K $ 49.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.37K$ 49.37K $ 49.37K Bekalan Peredaran 998.96M 998.96M 998.96M Jumlah Bekalan 998,955,462.915955 998,955,462.915955 998,955,462.915955

