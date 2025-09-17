Picasso (PICA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00001544 $ 0.00001544 $ 0.00001544 24J Rendah $ 0.00001861 $ 0.00001861 $ 0.00001861 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00001544$ 0.00001544 $ 0.00001544 24J Tinggi $ 0.00001861$ 0.00001861 $ 0.00001861 Sepanjang Masa $ 0.02857193$ 0.02857193 $ 0.02857193 Harga Terendah $ 0.00000804$ 0.00000804 $ 0.00000804 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) +15.71% Perubahan Harga (7D) -4.76% Perubahan Harga (7D) -4.76%

Picasso (PICA) harga masa nyata ialah $0.00001787. Sepanjang 24 jam yang lalu, PICA didagangkan antara $ 0.00001544 rendah dan $ 0.00001861 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PICA sepanjang masa ialah $ 0.02857193, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000804.

Dari segi prestasi jangka pendek, PICA telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, +15.71% dalam 24 jam dan -4.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Picasso (PICA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 164.40K$ 164.40K $ 164.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 178.14K$ 178.14K $ 178.14K Bekalan Peredaran 9.20B 9.20B 9.20B Jumlah Bekalan 9,971,531,475.0 9,971,531,475.0 9,971,531,475.0

Had Pasaran semasa Picasso ialah $ 164.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PICA ialah 9.20B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9971531475.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 178.14K.