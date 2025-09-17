Pickle (PICKLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.075552$ 0.075552 $ 0.075552 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.18% Perubahan Harga (1D) -1.56% Perubahan Harga (7D) +4.18% Perubahan Harga (7D) +4.18%

Pickle (PICKLE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PICKLE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PICKLE sepanjang masa ialah $ 0.075552, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PICKLE telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, -1.56% dalam 24 jam dan +4.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pickle (PICKLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.18K$ 21.18K $ 21.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.18K$ 21.18K $ 21.18K Bekalan Peredaran 69.42M 69.42M 69.42M Jumlah Bekalan 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Had Pasaran semasa Pickle ialah $ 21.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PICKLE ialah 69.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 69420000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.18K.