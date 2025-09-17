Pickle Finance (PICKLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.062771 24J Tinggi $ 0.06599 Sepanjang Masa $ 85.24 Harga Terendah $ 0.04249673 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) -0.09% Perubahan Harga (7D) +3.31%

Pickle Finance (PICKLE) harga masa nyata ialah $0.065674. Sepanjang 24 jam yang lalu, PICKLE didagangkan antara $ 0.062771 rendah dan $ 0.06599 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PICKLE sepanjang masa ialah $ 85.24, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04249673.

Dari segi prestasi jangka pendek, PICKLE telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.09% dalam 24 jam dan +3.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pickle Finance (PICKLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 112.79K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 229.15K Bekalan Peredaran 1.72M Jumlah Bekalan 3,489,252.394718828

Had Pasaran semasa Pickle Finance ialah $ 112.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PICKLE ialah 1.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3489252.394718828. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 229.15K.