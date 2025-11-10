PickleCharts Token Harga Hari Ini

Harga langsung PickleCharts Token (PCC) hari ini ialah $ 0.00166784, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PCC kepada USD penukaran adalah $ 0.00166784 setiap PCC.

PickleCharts Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 27,933, dengan bekalan edaran sebanyak 16.75M PCC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PCC didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00764956, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00165932.

Dalam prestasi jangka pendek, PCC dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PickleCharts Token (PCC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.93K$ 27.93K $ 27.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.94K$ 32.94K $ 32.94K Bekalan Peredaran 16.75M 16.75M 16.75M Jumlah Bekalan 19,748,163.33791203 19,748,163.33791203 19,748,163.33791203

Had Pasaran semasa PickleCharts Token ialah $ 27.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PCC ialah 16.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19748163.33791203. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.94K.