PickleVault Harga Hari Ini

Harga langsung PickleVault (PICKLE) hari ini ialah --, dengan 3.10% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PICKLE kepada USD penukaran adalah -- setiap PICKLE.

PickleVault kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 304,154, dengan bekalan edaran sebanyak 410.00M PICKLE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PICKLE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00814848, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PICKLE dipindahkan +1.33% dalam sejam terakhir dan -31.52% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PickleVault (PICKLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 304.15K$ 304.15K $ 304.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 304.15K$ 304.15K $ 304.15K Bekalan Peredaran 410.00M 410.00M 410.00M Jumlah Bekalan 409,997,200.24462 409,997,200.24462 409,997,200.24462

Had Pasaran semasa PickleVault ialah $ 304.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PICKLE ialah 410.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 409997200.24462. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 304.15K.