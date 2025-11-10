Tokenomik PickleVault (PICKLE)
PickleVault (PICKLE) Maklumat
The most sophisticated supply shock in sports card history. Perfect distribution. Wealthy holders. Systematic accumulation. The stars have aligned for the ultimate supply crunch. You buy $PICKLE, the vault accrues fees, the fees are used to purchase more Ben Johns Rookie Cards, the value of the vault grows.
More funds raised -> more cards purchased -> lower float -> higher vault value
Yeah. It's going to be huge.
Tokenomik PickleVault (PICKLE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik PickleVault (PICKLE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PICKLE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PICKLE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
