Pico ($PICO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00510503$ 0.00510503 $ 0.00510503 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) -1.64% Perubahan Harga (7D) -23.96% Perubahan Harga (7D) -23.96%

Pico ($PICO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $PICO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $PICO sepanjang masa ialah $ 0.00510503, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $PICO telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, -1.64% dalam 24 jam dan -23.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pico ($PICO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 77.74K$ 77.74K $ 77.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 77.74K$ 77.74K $ 77.74K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Pico ialah $ 77.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $PICO ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 77.74K.