pig wif hat (PIGWIF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00154829$ 0.00154829 $ 0.00154829 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.57% Perubahan Harga (1D) +4.70% Perubahan Harga (7D) -14.28% Perubahan Harga (7D) -14.28%

pig wif hat (PIGWIF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PIGWIF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PIGWIF sepanjang masa ialah $ 0.00154829, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PIGWIF telah berubah sebanyak +0.57% sejak sejam yang lalu, +4.70% dalam 24 jam dan -14.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

pig wif hat (PIGWIF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.66K$ 35.66K $ 35.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.66K$ 35.66K $ 35.66K Bekalan Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Jumlah Bekalan 999,965,234.4 999,965,234.4 999,965,234.4

Had Pasaran semasa pig wif hat ialah $ 35.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PIGWIF ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999965234.4. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.66K.