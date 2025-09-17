Lagi Mengenai GOVAI

Pigeon Tech Harga (GOVAI)

Tidak tersenarai

mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat.
Pigeon Tech (GOVAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:45:52 (UTC+8)

Pigeon Tech (GOVAI) Maklumat Harga (USD)

Pigeon Tech (GOVAI) harga masa nyata ialah --. Harga tertinggi GOVAI sepanjang masa ialah $ 0.0086572, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOVAI telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, -4.24% dalam 24 jam dan +15.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pigeon Tech (GOVAI) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Pigeon Tech ialah $ 674.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOVAI ialah 999.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999834294.171474. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 674.52K.

Pigeon Tech (GOVAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Pigeon Tech kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Pigeon Tech kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Pigeon Tech kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Pigeon Tech kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.24%
30 Hari$ 0+28.95%
60 Hari$ 0+49.82%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Pigeon Tech (GOVAI)

Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the ‘birds aren’t real’ meme into a groundbreaking reality. This isn’t just a meme upgrade; it’s the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it’s smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution!

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Pigeon Tech (GOVAI) Sumber

Laman Web Rasmi

Pigeon Tech Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Pigeon Tech (GOVAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Pigeon Tech (GOVAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pigeon Tech.

Semak Pigeon Tech ramalan harga sekarang!

GOVAI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Pigeon Tech (GOVAI)

Memahami tokenomik Pigeon Tech (GOVAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GOVAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pigeon Tech (GOVAI)

Berapakah nilai Pigeon Tech (GOVAI) hari ini?
Harga langsung GOVAI dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GOVAI ke USD?
Harga semasa GOVAI ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Pigeon Tech?
Had pasaran untuk GOVAI ialah $ 674.52K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GOVAI?
Bekalan edaran GOVAI ialah 999.83M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GOVAI?
GOVAI mencapai harga ATH sebanyak 0.0086572 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GOVAI?
GOVAI melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan GOVAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GOVAIialah -- USD.
Adakah GOVAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
GOVAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GOVAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:45:52 (UTC+8)

Pigeon Tech (GOVAI) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.