Pigeon Tech (GOVAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0086572$ 0.0086572 $ 0.0086572 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.22% Perubahan Harga (1D) -4.24% Perubahan Harga (7D) +15.31% Perubahan Harga (7D) +15.31%

Pigeon Tech (GOVAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOVAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOVAI sepanjang masa ialah $ 0.0086572, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOVAI telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, -4.24% dalam 24 jam dan +15.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pigeon Tech (GOVAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 674.52K$ 674.52K $ 674.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 674.52K$ 674.52K $ 674.52K Bekalan Peredaran 999.83M 999.83M 999.83M Jumlah Bekalan 999,834,294.171474 999,834,294.171474 999,834,294.171474

Had Pasaran semasa Pigeon Tech ialah $ 674.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOVAI ialah 999.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999834294.171474. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 674.52K.