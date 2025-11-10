BursaDEX+
Harga PigeonToken langsung hari ini ialah 0 USD.PIQ modal pasaran ialah 28,430 USD. Jejaki masa nyata PIQ kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga PigeonToken langsung hari ini ialah 0 USD.PIQ modal pasaran ialah 28,430 USD. Jejaki masa nyata PIQ kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai PIQ

Maklumat Harga PIQ

Apakah PIQ

Laman Web Rasmi PIQ

Tokenomik PIQ

Ramalan Harga PIQ

PigeonToken Logo

PigeonToken Harga (PIQ)

Tidak tersenarai

1 PIQ ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.70%1D
USD
PigeonToken (PIQ) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:39:04 (UTC+8)

PigeonToken Harga Hari Ini

Harga langsung PigeonToken (PIQ) hari ini ialah --, dengan 1.71% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PIQ kepada USD penukaran adalah -- setiap PIQ.

PigeonToken kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 28,430, dengan bekalan edaran sebanyak 15.00B PIQ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PIQ didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PIQ dipindahkan +0.48% dalam sejam terakhir dan -14.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PigeonToken (PIQ) Maklumat Pasaran

$ 28.43K
$ 28.43K$ 28.43K

--
----

$ 28.43K
$ 28.43K$ 28.43K

15.00B
15.00B 15.00B

15,000,000,000.0
15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Had Pasaran semasa PigeonToken ialah $ 28.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PIQ ialah 15.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 15000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.43K.

PigeonToken Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.48%

+1.71%

-14.16%

-14.16%

PigeonToken (PIQ) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga PigeonToken kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga PigeonToken kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga PigeonToken kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga PigeonToken kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.71%
30 Hari$ 0-19.92%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk PigeonToken

PigeonToken (PIQ) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PIQ pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
PigeonToken (PIQ) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga PigeonToken berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu PigeonToken (PIQ)

Pigeon Token (PIQ) is a digital asset project aimed at combining the humor and popularity of memes with real-world value. Pigeon Token $PIQ is part of the Pigeon Quest NFT initiative, an evolving collection of handmade artworks created with precision and care. Unlike traditional meme coins, Pigeon Token offers utility and real-world applications beyond entertainment. Through $PIQ, holders can purchase merchandise items related to the Pigeon Quest project, creating a tangible link between digital assets and physical products.

The Pigeon Quest team launched the token with the support of Memeted and initially added liquidity on VVS Finance. The project later expanded by adding additional liquidity on Ebisu’s Bay, where its NFT collections are also listed. The team is actively building within the Cronos ecosystem and recently achieved whitelisting on VVS Finance, a milestone that supports its ongoing growth and integration within the CroFam community.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

PigeonToken (PIQ) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PigeonToken

Berapakah nilai 1 PigeonToken pada tahun 2030?
Jika PigeonToken berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga PigeonToken berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:39:04 (UTC+8)

PigeonToken (PIQ) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang PigeonToken

