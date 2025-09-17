PIGU (PIGU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.22% Perubahan Harga (1D) +2.40% Perubahan Harga (7D) +2.59% Perubahan Harga (7D) +2.59%

PIGU (PIGU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PIGU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PIGU sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PIGU telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, +2.40% dalam 24 jam dan +2.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PIGU (PIGU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 280.18K$ 280.18K $ 280.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 280.18K$ 280.18K $ 280.18K Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa PIGU ialah $ 280.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PIGU ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 280.18K.