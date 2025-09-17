Pillar (PLR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00192455 $ 0.00192455 $ 0.00192455 24J Rendah $ 0.00278746 $ 0.00278746 $ 0.00278746 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00192455$ 0.00192455 $ 0.00192455 24J Tinggi $ 0.00278746$ 0.00278746 $ 0.00278746 Sepanjang Masa $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 Harga Terendah $ 0.00121418$ 0.00121418 $ 0.00121418 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -- Perubahan Harga (7D) --

Pillar (PLR) harga masa nyata ialah $0.00194019. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLR didagangkan antara $ 0.00192455 rendah dan $ 0.00278746 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLR sepanjang masa ialah $ 1.56, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00121418.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLR telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -- dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pillar (PLR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 503.23K$ 503.23K $ 503.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Bekalan Peredaran 259.35M 259.35M 259.35M Jumlah Bekalan 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Had Pasaran semasa Pillar ialah $ 503.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLR ialah 259.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 800000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.55M.