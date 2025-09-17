Pineapple (PAPPLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00993184 24J Tinggi $ 0.01064129 Sepanjang Masa $ 0.02351456 Harga Terendah $ 0.00208425 Perubahan Harga (1J) +2.13% Perubahan Harga (1D) +3.05% Perubahan Harga (7D) +17.71%

Pineapple (PAPPLE) harga masa nyata ialah $0.01048687. Sepanjang 24 jam yang lalu, PAPPLE didagangkan antara $ 0.00993184 rendah dan $ 0.01064129 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PAPPLE sepanjang masa ialah $ 0.02351456, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00208425.

Dari segi prestasi jangka pendek, PAPPLE telah berubah sebanyak +2.13% sejak sejam yang lalu, +3.05% dalam 24 jam dan +17.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pineapple (PAPPLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.50M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.47M Bekalan Peredaran 811.51M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Pineapple ialah $ 8.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PAPPLE ialah 811.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.47M.