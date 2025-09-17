Pineapple Cat (PICA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.13% Perubahan Harga (1D) -1.57% Perubahan Harga (7D) -12.24% Perubahan Harga (7D) -12.24%

Pineapple Cat (PICA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PICA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PICA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PICA telah berubah sebanyak -0.13% sejak sejam yang lalu, -1.57% dalam 24 jam dan -12.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pineapple Cat (PICA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 102.40K$ 102.40K $ 102.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 107.57K$ 107.57K $ 107.57K Bekalan Peredaran 9.52B 9.52B 9.52B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Pineapple Cat ialah $ 102.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PICA ialah 9.52B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 107.57K.