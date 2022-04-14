Tokenomik Pineapple Cat (PICA)
Pineapple Cat (PICA) Maklumat
Pineapple Cat (PICA) is a community-driven memecoin inspired by the viral social media trend of cats wearing pineapple hats. The project’s purpose is to encourage people to create and share more Pineapple Cat content, spreading the trend globally, while also onboarding new users into the world of blockchain and cryptocurrency in a fun and approachable way.
Pineapple Cat leverages its ecosystem to blend internet culture with crypto adoption. The project features a dedicated app that allows users to create and share Pineapple Cat memes, fostering creativity and participation. Beyond its memetic appeal, $PICA actively contributes to cat shelters, making a tangible real-world impact by supporting animal welfare.
Pineapple Cat is more than just a token; it’s a movement aimed at combining humor, community, and crypto to engage a global audience while making a difference.
Pineapple Cat (PICA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pineapple Cat (PICA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Pineapple Cat (PICA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Pineapple Cat (PICA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PICA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PICA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.