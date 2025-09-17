PinGo (PINGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02863809 $ 0.02863809 $ 0.02863809 24J Rendah $ 0.03031679 $ 0.03031679 $ 0.03031679 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02863809$ 0.02863809 $ 0.02863809 24J Tinggi $ 0.03031679$ 0.03031679 $ 0.03031679 Sepanjang Masa $ 0.402481$ 0.402481 $ 0.402481 Harga Terendah $ 0.02859002$ 0.02859002 $ 0.02859002 Perubahan Harga (1J) -0.19% Perubahan Harga (1D) -1.37% Perubahan Harga (7D) -24.26% Perubahan Harga (7D) -24.26%

PinGo (PINGO) harga masa nyata ialah $0.02987841. Sepanjang 24 jam yang lalu, PINGO didagangkan antara $ 0.02863809 rendah dan $ 0.03031679 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PINGO sepanjang masa ialah $ 0.402481, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02859002.

Dari segi prestasi jangka pendek, PINGO telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, -1.37% dalam 24 jam dan -24.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PinGo (PINGO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.77M$ 3.77M $ 3.77M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.88M$ 29.88M $ 29.88M Bekalan Peredaran 126.21M 126.21M 126.21M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa PinGo ialah $ 3.77M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PINGO ialah 126.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.88M.