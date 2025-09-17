PinkSale (PINKSALE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 343.91 $ 343.91 $ 343.91 24J Rendah $ 349.07 $ 349.07 $ 349.07 24J Tinggi 24J Rendah $ 343.91$ 343.91 $ 343.91 24J Tinggi $ 349.07$ 349.07 $ 349.07 Sepanjang Masa $ 392.65$ 392.65 $ 392.65 Harga Terendah $ 47.52$ 47.52 $ 47.52 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.51% Perubahan Harga (7D) +6.96% Perubahan Harga (7D) +6.96%

PinkSale (PINKSALE) harga masa nyata ialah $348.19. Sepanjang 24 jam yang lalu, PINKSALE didagangkan antara $ 343.91 rendah dan $ 349.07 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PINKSALE sepanjang masa ialah $ 392.65, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 47.52.

Dari segi prestasi jangka pendek, PINKSALE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.51% dalam 24 jam dan +6.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PinkSale (PINKSALE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 34.82M$ 34.82M $ 34.82M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.82M$ 34.82M $ 34.82M Bekalan Peredaran 100.00K 100.00K 100.00K Jumlah Bekalan 100,000.0 100,000.0 100,000.0

Had Pasaran semasa PinkSale ialah $ 34.82M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PINKSALE ialah 100.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.82M.