Apakah itu Pinky the Pineapple (PINKY)

Pinky the Pineapple is our meme-based cryptocurrency project built on Solana. It features "Pinky," a quirky pineapple character, as its mascot, and embraces humor and community-driven content as core elements of its brand. We aim to engage a global audience through social media-driven virality and grassroots marketing. Key Details: Token Name: Pinky the Pineapple Symbol: PINKY Total Supply: 1000000000 Contract Address: BkvnWerVaa6NYvPAdeX5kBsGhCRjDnUUutAa5KbUvJwJ Blockchain Network: Solana Core Utility: Primarily community-driven, focused on meme culture and online engagement. Community Engagement: Social media campaigns, future NFT collectibles, and interactive events designed to promote a strong, decentralized community. The Pinky the Pineapple project is designed with light-hearted fun at its center, but it maintains transparency and aims to develop a lasting ecosystem that in the future will reward its supporters through unique token utilities, staking opportunities, and NFT interactions. Despite its meme coin origins, the project plans for sustainable growth through continuous community involvement and partnerships.

Pinky the Pineapple (PINKY) Sumber Laman Web Rasmi

Pinky the Pineapple Ramalan Harga (USD)

PINKY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Pinky the Pineapple (PINKY)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pinky the Pineapple (PINKY) Berapakah nilai Pinky the Pineapple (PINKY) hari ini? Harga langsung PINKY dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PINKY ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa PINKY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Pinky the Pineapple? Had pasaran untuk PINKY ialah $ 22.16K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PINKY? Bekalan edaran PINKY ialah 999.19M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PINKY? PINKY mencapai harga ATH sebanyak 0.00249627 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PINKY? PINKY melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan PINKY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PINKYialah -- USD . Adakah PINKY akan naik lebih tinggi tahun ini? PINKY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PINKYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Pinky the Pineapple (PINKY) Kemas Kini Industri Penting