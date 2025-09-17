PINO (PINO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00236378 $ 0.00236378 $ 0.00236378 24J Rendah $ 0.00251768 $ 0.00251768 $ 0.00251768 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00236378$ 0.00236378 $ 0.00236378 24J Tinggi $ 0.00251768$ 0.00251768 $ 0.00251768 Sepanjang Masa $ 0.077696$ 0.077696 $ 0.077696 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) -0.43% Perubahan Harga (7D) -0.62% Perubahan Harga (7D) -0.62%

PINO (PINO) harga masa nyata ialah $0.00248465. Sepanjang 24 jam yang lalu, PINO didagangkan antara $ 0.00236378 rendah dan $ 0.00251768 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PINO sepanjang masa ialah $ 0.077696, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PINO telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, -0.43% dalam 24 jam dan -0.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PINO (PINO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M Bekalan Peredaran 989.76M 989.76M 989.76M Jumlah Bekalan 989,761,680.33 989,761,680.33 989,761,680.33

Had Pasaran semasa PINO ialah $ 2.46M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PINO ialah 989.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989761680.33. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.46M.