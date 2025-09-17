Pinto (PINTO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.85723 $ 0.85723 $ 0.85723 24J Rendah $ 0.887766 $ 0.887766 $ 0.887766 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.85723$ 0.85723 $ 0.85723 24J Tinggi $ 0.887766$ 0.887766 $ 0.887766 Sepanjang Masa $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 Harga Terendah $ 0.343824$ 0.343824 $ 0.343824 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) +3.27% Perubahan Harga (7D) +6.00% Perubahan Harga (7D) +6.00%

Pinto (PINTO) harga masa nyata ialah $0.886039. Sepanjang 24 jam yang lalu, PINTO didagangkan antara $ 0.85723 rendah dan $ 0.887766 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PINTO sepanjang masa ialah $ 1.023, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.343824.

Dari segi prestasi jangka pendek, PINTO telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, +3.27% dalam 24 jam dan +6.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pinto (PINTO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.65M$ 9.65M $ 9.65M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.65M$ 9.65M $ 9.65M Bekalan Peredaran 10.89M 10.89M 10.89M Jumlah Bekalan 10,887,175.563202 10,887,175.563202 10,887,175.563202

Had Pasaran semasa Pinto ialah $ 9.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PINTO ialah 10.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10887175.563202. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.65M.