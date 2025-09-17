Lagi Mengenai PINTO

Laman Web Rasmi PINTO

Pinto Logo

Pinto Harga (PINTO)

Tidak tersenarai

1 PINTO ke USD Harga Langsung:

$0.886039
+3.20%1D
Pinto (PINTO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:03:02 (UTC+8)

Pinto (PINTO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.85723
24J Rendah
$ 0.887766
24J Tinggi

$ 0.85723
$ 0.887766
$ 1.023
$ 0.343824
+0.03%

+3.27%

+6.00%

+6.00%

Pinto (PINTO) harga masa nyata ialah $0.886039. Sepanjang 24 jam yang lalu, PINTO didagangkan antara $ 0.85723 rendah dan $ 0.887766 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PINTO sepanjang masa ialah $ 1.023, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.343824.

Dari segi prestasi jangka pendek, PINTO telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, +3.27% dalam 24 jam dan +6.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pinto (PINTO) Maklumat Pasaran

$ 9.65M
$ 9.65M$ 9.65M

--
----

$ 9.65M
$ 9.65M$ 9.65M

10.89M
10.89M 10.89M

10,887,175.563202
10,887,175.563202 10,887,175.563202

Had Pasaran semasa Pinto ialah $ 9.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PINTO ialah 10.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10887175.563202. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.65M.

Pinto (PINTO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Pinto kepada USD adalah $ +0.02807333.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Pinto kepada USD adalah $ -0.0860864859.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Pinto kepada USD adalah $ +1.3883937851.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Pinto kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.02807333+3.27%
30 Hari$ -0.0860864859-9.71%
60 Hari$ +1.3883937851+156.70%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Pinto (PINTO)

Pinto is low volatility money built on Base. The term stablecoin gives people the wrong idea. Whereas sufficiently collateralized stablecoins are in fact stable coins, they are not money. Money has endogenous value. Money is volatile in nature. Our goal is to create money with endogenous value because of its censorship resistance, capital efficiency, and low volatility. Pinto is not intended to create perfect stability. The stablecoin trilemma clearly states that censorship resistance and capital efficiency (i.e., low carrying costs) come at the cost of ideal price stability. However, there is certainly some sufficiently low level of volatility below which a censorship-resistant money with competitive carrying costs would compete with centralized stablecoins. Stablecoin out. Low volatility money in.

Pinto (PINTO) Sumber

Pinto Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Pinto (PINTO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Pinto (PINTO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

PINTO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Pinto (PINTO)

Memahami tokenomik Pinto (PINTO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pinto (PINTO)

Berapakah nilai Pinto (PINTO) hari ini?
Harga langsung PINTO dalam USD ialah 0.886039 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PINTO ke USD?
Harga semasa PINTO ke USD ialah $ 0.886039. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Pinto?
Had pasaran untuk PINTO ialah $ 9.65M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PINTO?
Bekalan edaran PINTO ialah 10.89M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PINTO?
PINTO mencapai harga ATH sebanyak 1.023 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PINTO?
PINTO melihat harga ATL sebanyak 0.343824 USD.
Berapakah jumlah dagangan PINTO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PINTOialah -- USD.
Adakah PINTO akan naik lebih tinggi tahun ini?
PINTO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PINTOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:03:02 (UTC+8)

Pinto (PINTO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

